Каменских изогнулась и похвасталась соблазнительными формами в леопардовом купальнике (фото)
09:07, 31 мая 2019Звезды
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Певица опубликовала фото из Турции, где она проводит медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем Потапом.
Каменских в откровенных позах продемонстрировала пышные формы / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась фигурой, надев смелый леопардовый купальник.
В своем Instagram певица опубликовала фото из Турции, где она проводит медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем Потапом.
фото Instagram
На снимках певица в откровенных позах позирует на палубе яхты.
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.
Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.
25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию, от куда постоянно делится милыми совместными фото.
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