Каменских изогнулась и похвасталась соблазнительными формами в леопардовом купальнике (фото)

Певица опубликовала фото из Турции, где она проводит медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем Потапом.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась фигурой, надев смелый леопардовый купальник.

В своем Instagram певица опубликовала фото из Турции, где она проводит медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем Потапом.

На снимках певица в откровенных позах позирует на палубе яхты.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию, от куда постоянно делится милыми совместными фото.