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Светлана Лобода ошеломила сеть своими ягодицами (видео)

15:44, 30 мая 2019
Звезды
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала, как она занимается спортом.

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"Суперзвезда" решила поделиться в Instagram видео со своей тренировки. В кадре артистка появилась, одетая в обтягивающие серые лосины, футболку такого же цвета и светлые кроссовки. Волосы Лободы собраны.

"У Светы попа как орех!", "Боже, какая вы идеальная!", "К лету готова", "Готовим булочки к лету", "Идеальная", "Горячая", - пишут в комментариях к ролику.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.

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Теги: #Светлана Лобода