Светлана Лобода ошеломила сеть своими ягодицами (видео)
15:44, 30 мая 2019Звезды
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Фаны исполнительницы в восторге от ее форм.
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Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала, как она занимается спортом.
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"Суперзвезда" решила поделиться в Instagram видео со своей тренировки. В кадре артистка появилась, одетая в обтягивающие серые лосины, футболку такого же цвета и светлые кроссовки. Волосы Лободы собраны.
"У Светы попа как орех!", "Боже, какая вы идеальная!", "К лету готова", "Готовим булочки к лету", "Идеальная", "Горячая", - пишут в комментариях к ролику.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.
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