цей матеріал доступний українською

Тина Кароль вызвала недоумение новым фото

12:16, 30 мая 2019
Звезды
1346 0
Кароль умеет удивлять фанов / фото instagram.com/tina_karol

Читайте также"Мама – как бабушка": Галкин вызвал жаркие споры в сети, показав фото с детьми

На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в черном сексуальном наряде во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue.

В кадре Тина Кароль появилась в черной одежде с глубоким декольте. Поражает на фото непривычная прическа звезды, здесь она позирует с короткой стрижкой.

"Старые фотографии, но очень красиво",  "Огонь", "Секси", "Вау", "Черная красавица", "Не узнать", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/tina_karol

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль