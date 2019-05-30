Тина Кароль вызвала недоумение новым фото
12:16, 30 мая 2019Звезды
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Многие удивлены таким образом исполнительницы, некоторые ее и вовсе не узнали.
Кароль умеет удивлять фанов / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская поп-певица Тина Кароль показала архивное фото, на котором позирует в чувственном образе.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в черном сексуальном наряде во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue.
В кадре Тина Кароль появилась в черной одежде с глубоким декольте. Поражает на фото непривычная прическа звезды, здесь она позирует с короткой стрижкой.
"Старые фотографии, но очень красиво", "Огонь", "Секси", "Вау", "Черная красавица", "Не узнать", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/tina_karol
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.
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