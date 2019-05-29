Настя Каменских в бикини оголила ягодицы (фото)
10:54, 29 мая 2019Звезды
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Исполнительница порадовала фанатов сексуальным снимком.
Каменских - любитель откровенных снимков, это фото она показывала в январе 2019 года / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram пляжное фото в белом купальнике и продемонстрировала голые ягодицы.
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На опубликованном снимке артистка предстала с собранными кудрявыми волосами, глаза она спрятала за очками. В хештегах поп-звезда написала "медовый месяц" и "медведь и камушек".
"Какая фигура", "Попа лучше, чем у Ким", "Красиво", "Обворожительно", "Орех", "Прелесть", - пишут в комментариях.
В сети восхищены формами Каменских / фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.
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