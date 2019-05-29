Настя Каменских в бикини оголила ягодицы (фото)

Исполнительница порадовала фанатов сексуальным снимком.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram пляжное фото в белом купальнике и продемонстрировала голые ягодицы.

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На опубликованном снимке артистка предстала с собранными кудрявыми волосами, глаза она спрятала за очками. В хештегах поп-звезда написала "медовый месяц" и "медведь и камушек".

"Какая фигура", "Попа лучше, чем у Ким", "Красиво", "Обворожительно", "Орех", "Прелесть", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.