"Показалось": Потап и Настя смутили сеть новым фото

Супруги на фото сидят в такой позе, что не сразу понятно, где чьи ноги.

Молодожены Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников фотографиями из медового месяца, который пара проводит в Турции.

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Однако последнее фото, опубликованное на странице Потапа в Instagram, немного смутило подписчиков.

Дело в том, что супруги сидят в такой позе, что не сразу понятно, где чьи ноги. Кажется, что у Потапа стройные выбритые ноги.

"Фото из серии "показалось". Если бегло глянуть, не сразу понятно, где чьи ноги и кто в какой позе сидит", "Как будто у Алексея стройные и бритые ножки", "Показалось", "Сначала показалось, что Настя сломалась", "Потап ножки протянул, а Настя на корточках", - отмечают в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.