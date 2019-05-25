Шампанское и поцелуи: Каменских показала романтический завтрак с Потапом на борту частного самолета (фото, видео)

В сторис Каменских показала, как они пролетали мимо румынского города Констанца. В этот момент певица напела новую песню Потапа "Константа", в которой он признается ей в любви.

Молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Певица в своем Instagram поделилась трогательным видео, где она с мужем пьет шампанское и лакомится дорогими закусками.

В сторис Каменских показала, как они пролетали мимо румынского города Констанца. В этот момент певица напела новую песню Потапа "Константа", в которой он признается ей в любви.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

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