Лободу уличили в плагиате (фото)

Образ певицы, в котором она выступила на церемонии вручения российской премии, сравнивают с нарядами Леди Гаги и реперши Cardi B.

Сбежавшую в РФ украинскую певицу Светлану Лободу вновь уличили в плагиате. На этот раз причиной обвинений стал образ певицы, в котором она выступила на российской премии "Ру ТВ".

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Лобода появилась на церемонии вручения премии с ярко-желтыми волосами, шляпе и серебристом мини-платье.

Под фото, опубликованным певицей в соцсети, её сравнивают сразу с несколькими западными артистками, но чаще всего с Леди Гагой.

И действительно, в подобном образе Гага выступала ещё во время своего турне The Monster Ball Tour в 2010 году.

В таком же образе Гага снялась в клипе на песню Telephone, записанную совместно с Бейонсе.

Также Лободу сравнивают с американской репершей Cardi B, которая в подобном образе появилась в 2018 году на обложке своего альбома Invasion of Privacy.

"Кажется, что-то, точнее кого-то мне этот образ напоминает", "Ее величество Леди Гага?", "А мне Бейонсе здесь напоминает", "Русская Гага", "Образ Cardi B, только у неё вместо висюлек часы", - пишут в сети.

Как сообщал УНИАН, после выхода клипа Светланы Лободы на песню Instadrama ее в копировании образа обвинила Оля Полякова.