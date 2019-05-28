"Беременяшка": Каменских очаровала сеть черно-белым фото в халате

Артистка в интервью неоднократно признавалась, что хочет детей и готова к роли матери.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно сыграла свадьбу с репером Потапом, очаровала сеть черно-белым фото.

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В своем Instagram Каменских опубликовала фото в халате, сделанное накануне свадьбы. Певица широко улыбается и выглядит по-настоящему счастливой.

Подписчики заподозрили, что причиной радости певицы является не только свадьба, но и возможное скорое пополнение в семье.

"А на лбу написано про пупса! Беременяшки всегда расцветают, а тут как бы не двойня!", "Сколько счастья", "Хорошенькая", "Счастье на лицо", "Похоже, она в положении", "Счастливая и безумно красивая Настя", - пишут в комментариях.

Отметим, что новая волна слухов о беременности Каменских появилась сразу после свадьбы. Певица выбрала облегающий фасон платья, который подчеркивал ее живот.

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Однако недавно Каменских опубликовала откровенные фото в купальнике с медового месяца, на которых у певицы не виден явный "беременный" живот.

При этом артистка в интервью неоднократно признавалась, что хочет детей и готова к роли матери.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.