Настя Каменских в бикини в разных позах похвасталась своими прелестями (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко (Потапом).
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Артистка на своей странице в Instagram уже выложила ряд откровенных фото с курорта, на которых похвасталась своими прелестями. Так, в кадрах поп-звезда предстает в оливковом купальнике в разных позах, демонстрируя сочную попу и идеальные изгибы.
"Медовый месяц", – написала певица под снимками.
Ранее Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала свадебное фото, где они с Потапом стоят у алтаря. В кадре видно, что Потап выбрал для свадьбы костюм бежевого цвета и кроссовки. Каменских выходила замуж в кремовом длинном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.