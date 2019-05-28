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Настя Каменских в бикини в разных позах похвасталась своими прелестями (фото)

05:58, 28 мая 2019
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Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко (Потапом). 

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Артистка на своей странице в Instagram уже выложила ряд откровенных фото с курорта, на которых похвасталась своими прелестями. Так, в кадрах поп-звезда предстает в оливковом купальнике в разных позах, демонстрируя сочную попу и идеальные изгибы.

"Медовый месяц", – написала певица под снимками. 

Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux
Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала свадебное фото, где они с Потапом стоят у алтаря. В кадре видно, что Потап выбрал для свадьбы костюм бежевого цвета и кроссовки. Каменских выходила замуж в кремовом длинном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

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Теги: #фото#Настя Каменских