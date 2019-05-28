Настя Каменских в бикини в разных позах похвасталась своими прелестями (фото)

Новоиспеченная жена Настя Каменских радует поклонников откровенными снимками.

Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко (Потапом).

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Артистка на своей странице в Instagram уже выложила ряд откровенных фото с курорта, на которых похвасталась своими прелестями. Так, в кадрах поп-звезда предстает в оливковом купальнике в разных позах, демонстрируя сочную попу и идеальные изгибы.

"Медовый месяц", – написала певица под снимками.