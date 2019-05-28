Алла Пугачева умилила сеть видео с дочерью

Шоумен Максим Галкин поделился в Instagram новым семейным видео.

Многие утверждают, что у Аллы Пугачевой уже нет голоса, но свежая запись в Instagram супруга певицы Максима Галкина доказала обратное.

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На обнародованном видео Примадонна поет для своей дочери Лизы "Куда уходит детство". Девочка слушала маму, качаясь на качелях.

В ролике слышно, как Алла Борисовна спрашивает Лизу, знает ли она средство для возвращения в детство. Малышка не растерялась и ответила, что для этого достаточно больше радоваться.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.