"Кажется, что-то от вас сейчас убежит": Тина Кароль поразила сеть новым фото

Фаны и предположили, что поп-звезда позирует без белья.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует лежа в красном платье, немного обнажив грудь, на что сразу же обратили внимание фаны и предположили, что поп-звезда без белья.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Кароль: "Красивая", "Мне кажется, что-то от вас сейчас убежит", "Очень нежная", "Превосходно", "Идеальная Тина", "Огонь", "Вау".

Ранее Тина Кароль поразила сеть провокационной фотографией, на которой предстала в нижнем белье.