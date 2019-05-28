"Кажется, что-то от вас сейчас убежит": Тина Кароль поразила сеть новым фото
09:37, 28 мая 2019Звезды
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Фаны и предположили, что поп-звезда позирует без белья.
Кароль снова взбудоражила сеть / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует лежа в красном платье, немного обнажив грудь, на что сразу же обратили внимание фаны и предположили, что поп-звезда без белья.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Кароль: "Красивая", "Мне кажется, что-то от вас сейчас убежит", "Очень нежная", "Превосходно", "Идеальная Тина", "Огонь", "Вау".
instagram.com/tina_karol
Ранее Тина Кароль поразила сеть провокационной фотографией, на которой предстала в нижнем белье.
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