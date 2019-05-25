"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Подписчики отмечают, что певица не похожа сама на себя.

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях стала женой репера Потапа, продолжает делиться фотографиями со свадьбы.

У себя в Instagram Каменских опубликовала портретный снимок, на котором она демонстрирует свой праздничный макияж. Вот только глаза у певицы на фото не карие, как в жизни, а серо-голубые.

Подписчики в комментариях отметили, что певица перестаралась с фотошопом и совсем не похожа на себя.

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"А где же Настя на этой открытке?", "Мне одной показалось что на этом фото Настя похожа на Жанну Фриске?", "Естественная красота лучше", "Зачем столько фотошопа? И без него красивая", "На фото,конечно, красивая девушка, но не Настя это", "Настя красивая и без этого безумного фотошопа. У нее природная красота", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Камеснких и Потап отправились в медовый месяц на частном самолете.

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