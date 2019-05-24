Ани Лорак очаровала сеть фото в белье

Многие восхищены фигурой исполнительницы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала своих поклонников пикантными фото.

Артистка опубликовала снимки в Instagram. В кадрах поп-звезда предстала в весьма соблазнительных образах. На первом фото она позирует в сексуальной белой ночной рубашке с кружевными вставками в области декольте.

На втором снимке Ани Лорак предстала тоже в белой рубашке, обнажив плечо и грудь таким образом, что видно бюстгальтер.

Такими откровенными кадрами "дива" "собрала" множество позитивных комментариев. Многие восхищены фигурой исполнительницы.

"Помолодела", "Волшебная", "Такие нежные фотографии", "Прекрасная", "Вы невероятно сексуальная и нежная!", "Не узнать, как похудела!", - отмечают фаны.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поразила сеть провокационной фотографией, на которой предстала в нижнем белье.

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