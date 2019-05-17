Лобода любит эпатировать публику / фото УНИАН
Светлана Лобода покорила сеть сексуальным фото в бикини
18:25, 17 мая 2019Звезды
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Исполнительница не перестает радовать своих фанов сексуальными снимками.
Лобода любит эпатировать публику / фото УНИАН
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть новыми фото, на которых предстала в раздельном купальнике.
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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она предстала в сексуальном образе - в бикини. Такой смелый наряд подчеркнул все прелести "суперзвезды": сочную грудь, тонкую талию, подтянутый животик и ноги.
"Света, ну, это же слишком красиво", "Богиня", "Шикарная", "Горяча и бешена", "Ой, шикарная какая", "Секси", - пишут в комментариях к фото.
Звезда позирует в купальнике / фото instagram.com/lobodaofficial
Снимки вышли немного темными / фото instagram.com/lobodaofficial
Ранее певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым фото, на котором предстала в брючном костюме.
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