Светлана Лобода покорила сеть сексуальным фото в бикини

Исполнительница не перестает радовать своих фанов сексуальными снимками.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть новыми фото, на которых предстала в раздельном купальнике.

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она предстала в сексуальном образе - в бикини. Такой смелый наряд подчеркнул все прелести "суперзвезды": сочную грудь, тонкую талию, подтянутый животик и ноги.

"Света, ну, это же слишком красиво", "Богиня", "Шикарная", "Горяча и бешена", "Ой, шикарная какая", "Секси", - пишут в комментариях к фото.

Ранее певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым фото, на котором предстала в брючном костюме.

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