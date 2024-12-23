Артистка заняла место коллеги, который несколько лет подряд занимал эту должность.

Солист группы Ріапобой, украинский музыкант и экс-продюсер Национального отбора на международный конкурс Евровидение Дмитрий Шуров прокомментировал, что эту должность заняла другая звезда. Знаменитость ответил, какой совет дал бы певице Тине Кароль, которая стала музыкальным продюсером Нацотбора.

В комментарии для программы "Ближе к звездам" артист, который два года был продюсером, поделился, как относится к тому, что его место заняла Тина Кароль. По словам Шурова, у него двоякие чувства из-за этого, ведь ему нравилось работать на Нацотборе и заниматься поиском новых талантов в Украине.

Однако сейчас, когда выбрали Тину Кароль продюсером, у него появилось больше свободного времени. В частности, Дмитрий сосредоточен на собственном творчестве и работает над созданием новых песен.

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"Смешанные чувства. С одной стороны немножечко скучаю, потому что это все же очень большой объем коммуникации интересной, а с другой стороны я наконец получил свободное пространство для своих собственных вещей, собственной музыки, и впервые за годы полномасштабной войны в декабре я записываю свои собственные песни", - поделилась лидер Ріапобой.

В дополнение, Шуров отметил, что не собирается давать советов коллеге. Он убежден, что у Тины Кароль есть план и она знает, каким должен быть Нацотбор. Поэтому Дмитрий, который, кстати, не попал в члены жюри шоу, ожидает вместе с украинцами финал конкурса в феврале следующего года.

"Посмотрим на финал, каждый Нацотбор неповторим. Я думаю, что у нее (Тины Кароль - УНИАН) могут быть какие-то свои методы, как она это будет готовить", - добавил музыкант.

Напомним, ранее украинский продюсер прокомментировал результаты Нацотбора. Олег Крижевич считает, что выбор финалистов был необъективным и подстроенным под конкретного участника.

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