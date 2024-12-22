По его словам, в финал попали четыре группы только, чтобы разбавить визуальную уникальность Ziferblat.

Продюсер певца Александра Тесленко выразил свое возмущение результатами Нацотбора на Евровидение-2025. Его подопечный не прошел в финал, что вызвало волну критики со стороны продюсера. Продюсер считает, что выбор финалистов был необъективным и подстроенным под конкретного участника.

Александр Крижевич разочарован тем, что музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль, не обратила внимание на вокалистов с сильными голосами и исполнителей современных фольклорных песен, которые неоднократно добивались успеха на Евровидении.

Продюсер TESLENKO указал на несколько промахов Нацотбора.

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"Нетипично взяли четыре группы для того, чтобы размыть визуальную уникальность Ziferblat - теперь они одни из, а не прекрасная альтернатива. Нетипично взяли двух ребят, то есть минимум, и один из них уже на опыте. А второй, ну скажем так, вызывает оживленную дискуссию у еврофанов. МУЯДу (не попал в финал. - Ред.) не повезло, потому что сильно на псевдоним KHAYAT похож и имеет также восточные мотивы", - рассказал продюсер.

Он также отмечает, что большинство финалистов малоизвестны.

"Все, кто имеет примерно 100 тысяч слушателей в Spotify, имеет какие-то фан-базы - минус. Только у двух участников из шортлиста есть более 100 тысяч слушателей в Spotify. У 5 участников из 9 - от 17 тысяч до, фактически, нуля", - добавил Кринжевич.

Он даже заявил, что знает имя победителя с вероятностью 90%.

"Вопрос: под кого это все делается? Могу уже назвать победителя с вероятностью в 90 процентов", - рассказал продюсер Александр Крижевич.

Напомним, известный певец отказался от участия из-за другого артиста.

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