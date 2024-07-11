В стране планируют провести референдум против шоу.

После триумфа певцов Nemo с песней "The Code", которые представляли Швейцарию на "Евровидении-2024", руководство страны хочет отказать от проведения конкурса. Стало известно, в чем причина.

Как пишет RTS, страна может не принять музыкальные соревнования из-за предложения местных политических партий. Федеральный демократический союз против выделения средств на конкурс. Решение об отказе от Евровидения может быть принято в ближайшее время.

Причиной такого решения политики называют то, что конкурс, в частности, в 2024 году "сопровождался антисемитскими инцидентами и сатанинским вкладом". Как известно, в этом году шоу проходило в Мальме, Швеции. В день гранд-финала на улицах города прошли протесты. Люди требовали изгнания с конкурса представительницы Израиля Эден Голан из-за войны в Газе.

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"В последнее время участились антисемитские инциденты. Протесты против израильской певицы в этом году вызывают беспокойство относительно проведения Евровидения в Швейцарии, которое может представлять значительную угрозу безопасности страны, также не забываем, что растет количество заявок, которые воспевают сатанизм и оккультизм, как пример - Bambie Thug (представители Ирландии - УНИАН)", - отмечается в заявлении.

Следовательно, федеральный союз выразил беспокойство за граждан своей страны. Они переживают из-за безопасности, потому что убеждены, что во время проведения Евровидения могут возникнуть стычки.

К слову, в Швейцарии хотели выделить более 20 миллионов франков, а это около 905 миллионов гривен, на проведение конкурса. Впрочем, политики хотят организовать сбор подписей, чтобы обжаловать решение о выделении денег и проведения шоу.

Напомним, ранее представитель Нидерландов на Евровидении-2024 заявил о своем возвращении на шоу в следующем году.

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