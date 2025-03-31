Продюсер объяснил, какие у группы шансы на триумф на международном событии.

Известный украинский продюсер, звезда программы "Караоке на Майдане", судья многих музыкальных шоу Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на "Евровидении-2025". Знаменитость поделился, верит ли он в победу коллектива на конкурсе.

В интервью для "Рандеву" Янины Соколовой знаменитость указал, что в этом году был приятно удивлен номером и пением участников Ziferblat. Они, по его словам, очень изменились и улучшили свои умения. Правда, Кондратюка смущает первая буква в названии коллектива, которая является символом оккупационной армии. Он советует группе исправить название на немецкий манер, например, и заменить первую букву.

А относительно шансов на победу музыкантов, то продюсер говорит, что у них хорошая, но в то же время сложная, песня. Как известно, артисты выступят с треком "Bird of Pray". Однако он до сих пор считает, что у них невысокие шансы на победу.

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"У них достаточно сложная, для того, чтобы быть шлягером, песня. Там несколько раз меняется темп. Она интересная с точки зрения музыкальной, и они, ребята, неплохие. Но я буду удивлен, если они поднимутся высоко", - отметил ведущий.

В дополнение, Кондратюк указал, что украинцы могут получить низкие баллы на Евровидении от жюри. Но он верит, что творчество группы высоко оценят зрители:

Их шансы могут занизить профессиональные жюри. Но, я надеюсь, что традиционно, как и последние три года, на Евровидении зрители проголосуют за Украину, потому что они поддерживают, у них сердце все-таки лежит к жертве, а не к агрессору.

К слову, Евровидение состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а 17 мая во время гранд-финала объявят имя победителя конкурса.

Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" публично поддержали представителей Украины на шоу. Nemo высоко оценили конкурсную песню Ziferblat и пожелали им удачи на международном конкурсе. Об этом они сказали для видео поклонницы события.

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