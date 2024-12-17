За судейское кресло соревнуются 10 кандидатов.

Уже в феврале 2025 года состоится финал Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2025". На днях был объявлен лонглист участников Нацотбора, а сейчас стало известно, кто из известных украинцев может стать членом жюри шоу.

Как сообщает "Суспільне Євробачення", члены жюри будут выбраны среди 10 кандидатов. Однако судейские кресла смогут занять только три претендента, которые наберут больше всего голосов. Именно они вместе с народом определят сольного артиста или группу, которая представит Украину на международной арене.

В список кандидатов в жюри Нацотбора попали саундпродюсер и участник группы TVORCHI Дмитрий Гуцуляк, певица Джамала, фронтмен коллектива Latexfauna Дмитрий Зезюлин, солистка Go_A Екатерина Павленко, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

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А также телерадиоведущая Анна Свиридова, исполнитель и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, режиссер Катя Царик, музыкант Саша Чемеров и певец Дмитрий Шуров.

В приложении "Дія" уже началось голосование, где каждый украинец может выбрать только одного кандидата. Отдать свой голос за участников голосования можно до 23 декабря. По состоянию на 17 декабря лидирует Танчинец и Джамала. Вероятным третьим членом жюри также может стать Павленко.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, нужно перейти в "Дію" и выбрать раздел "Опрос". После этого будет список участников голосования, где можно выбрать одну из звезд.

К слову, что Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.

Напомним, ранее участник Нацотбора на Евровидение-2025 признался, что слушает российскую музыку. Несмотря на войну в Украине ENLEO продолжает слушать артистов из страны-агрессора на стриминговых платформах.

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