Артисты показали, в каких костюмах будут выступать.

Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, приехала в Ливерпуль. Артисты уже провели первую репетицию. Также они представили свои образы для выступления.

"Наша первая репетиция - done! Покажем Европе наши стальные сердца", - написали музыканты в Instagram.

На первых кадрах с репетиции, которые показали TVORCHI, можно заметить, что артисты немного изменили свои образы. Неизменными остались очки Джеффри Кенни.

Видео дня

Андрей Гуцуляк будет выступать в плаще цвета металлик. Артисты частично оставили стилистику прошлых образов. На их одежде будут огромные сердца из камней.

На видео с репетиции, которое появилось на TikTok-странице Евровидения, можно также заметить, что из номера исчезли противогазы, в которых танцевала команда группы.

Видео с репетиции TVORCHI на Евровидении

Реакция комментаторов

Фанаты желают музыкантам победы на конкурсе. Впрочем, некоторые комментаторы возмутились тем, что TVORCHI сменили номер и костюмы. Пользователи сети пишут:

"Надеюсь работа камер не подведет и это будет мощно! И вы вложитесь в это выступление на все 100%, а желательно больше! Жду нереальную энергетику"

"Я смотрю все возможные видео в TikTok Евровидения и интервью с вами, почему так мало акцентов на том, что у нас война? Еще и из номера противогазы забрали, то есть акцент с ядерной войны переносится на что-то другое? Как так можно? Вы должны везде кричать о войне!"

"Без противогазов? Почему?"

TVORCHI на Евровидении -что известно

17 декабря группа TVORCHI одержал победу в Нацотборе на Евровидении с песней Heart of Steel. Музыкальный коллектив состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Они основали группу в 2018 году, в Тернополе.

Известно, что артисты будут выступать в финале Евровидения под номером 19. недавно TVORCHI представили обновленную версию песни Heart of Steel. Также известно, что выступление артистов на Евровидении будет стоить 3 миллиона гривень.

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