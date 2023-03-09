Украинская группа TVORCHI, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Ливерпуле, презентовала обновленную версию своей песни Heart of Steel. Именно с ней они будут выступать на песенном конкурсе.
Обновленная песня уже появилась на YouTube-канале Eurovision Song Contest. В описании к клипу также есть текст. Группа добавила к песне еще один куплет, он звучит на украинском языке:
Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій
Кроме этого, в конце трека появился проигрыш. Теперь в песне звучит скрипка. Также мелодия получила более динамичное звучание.
Новая версия песни Heart of Steel
В комментариях фанаты уже делятся своими мыслями относительно обновленной версии. Одни отмечают, что им нравится, а другие пишут, что ждали чего-то большего.
Как комментаторы отреагировали на обновленный трек:
- "Измененный кусочек проигрыша в конце очень удачный, как по мне"
- "Почему только 3 строчки на украинском?"
- "Ребята топ, но думал будет больше теста на украинском"
- "Группа невероятна на самом деле, но песня какая-то скучная"
- "Вау, ребята, вы сделали лучшую версию этой песни, конец - прям вишенка на торте! Украина будет достойно представлена в этом году!"
Старая версия песни TVORCHI Heart of Steel
Напомним, ранее TVORCHI представили зажигательный саундтрек к фильму"Первый код".