Группа TVORCHI будет представлять Украину на "Евровидении" / фото instagram.com

Украинская группа TVORCHI, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Ливерпуле, презентовала обновленную версию своей песни Heart of Steel. Именно с ней они будут выступать на песенном конкурсе.

Обновленная песня уже появилась на YouTube-канале Eurovision Song Contest. В описании к клипу также есть текст. Группа добавила к песне еще один куплет, он звучит на украинском языке:

Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій

Кроме этого, в конце трека появился проигрыш. Теперь в песне звучит скрипка. Также мелодия получила более динамичное звучание.

Новая версия песни Heart of Steel

В комментариях фанаты уже делятся своими мыслями относительно обновленной версии. Одни отмечают, что им нравится, а другие пишут, что ждали чего-то большего.

Как комментаторы отреагировали на обновленный трек:

  • "Измененный кусочек проигрыша в конце очень удачный, как по мне"
  • "Почему только 3 строчки на украинском?"
  • "Ребята топ, но думал будет больше теста на украинском"
  • "Группа невероятна на самом деле, но песня какая-то скучная"
  • "Вау, ребята, вы сделали лучшую версию этой песни, конец - прям вишенка на торте! Украина будет достойно представлена в этом году!"

Старая версия песни TVORCHI Heart of Steel

Напомним, ранее TVORCHI представили зажигательный саундтрек к фильму"Первый код".

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