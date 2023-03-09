Музыканты добавили куплет на украинском языке.

Украинская группа TVORCHI, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Ливерпуле, презентовала обновленную версию своей песни Heart of Steel. Именно с ней они будут выступать на песенном конкурсе.

Обновленная песня уже появилась на YouTube-канале Eurovision Song Contest. В описании к клипу также есть текст. Группа добавила к песне еще один куплет, он звучит на украинском языке:

Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій

Кроме этого, в конце трека появился проигрыш. Теперь в песне звучит скрипка. Также мелодия получила более динамичное звучание.

Новая версия песни Heart of Steel

В комментариях фанаты уже делятся своими мыслями относительно обновленной версии. Одни отмечают, что им нравится, а другие пишут, что ждали чего-то большего.

Как комментаторы отреагировали на обновленный трек:

"Измененный кусочек проигрыша в конце очень удачный, как по мне"

"Почему только 3 строчки на украинском?"

"Ребята топ, но думал будет больше теста на украинском"

"Группа невероятна на самом деле, но песня какая-то скучная"

"Вау, ребята, вы сделали лучшую версию этой песни, конец - прям вишенка на торте! Украина будет достойно представлена в этом году!"

Старая версия песни TVORCHI Heart of Steel

Напомним, ранее TVORCHI представили зажигательный саундтрек к фильму"Первый код".

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