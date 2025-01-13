Артисты, которые борются за место в финале, уже представили свои песни, с которыми хотят выступить на конкурсе.

В понедельник, 13 января, в мобильном приложении "Дія" началось голосование за последнего финалиста Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2025". По результатам опроса будет выбран артист, который с другими девятью финалистами будет бороться за право представить Украину на международной арене.

Как известно, в декабре объявили девять исполнителей, которые уже готовятся к финалу Нацотбора. В шортлист вошли: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абие, ДК Энергетик, Маша Кондратенко и Влад Шериф. А вот последнего участника финала определят украинцы путем голосования.

Чтобы проголосовать, нужно зайти в "Дію" и выбрать раздел "Сервисы", после чего "Опрос". Там вы увидите перечень артистов и можно выбрать своего фаворита. Проголосовать можно только один раз за одного участника.

Голосование продлится с 13 по 17 января. Последнего финалиста объявят 17 января в 10:00. Исполнители, которые борются за место в финале, также уже представили свои конкурсные песни.

Все песни участников голосования за 10-е место в финале:

ENLEO - SUPERNOVA

МУАЯД - AMNESIA

BRYKULETS - "Кришталеві"

Ranrawi - Anymore

GRISANA - Kohoney

Слушай Сашу - "Живи"

MON FIA - Dive Inside

YAGODY - "БрамаЯ"

Starykova Hrystyna - Rise

FIiNKA – "Культура"

Как известно, финал Нацотбора на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. За победу будут соревноваться 10 артистов. А сам международный конкурс запланирован на май 2025 года в Швейцарии.

Напомним, ранее мы писали, что украинский певец TESLENKO может представить другую страну на Евровидении. Артист, который отказался от участия в украинском Нацотборе, подал заявку на конкурс в Сан-Марино. Свои силы за рубежом исполнитель хочет попробовать с той же песней, что пытался попасть в финале шоу в Украине.

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