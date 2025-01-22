Открывайте двери уникальных украинских домов: с 15 февраля на ТЕТ возвращается проект 'Найкраща оселя'

На телеканале ТЕТ стартует сезон премьер, и открывает его реалити-шоу "Найкраща оселя". С 15 февраля трое участников из разных уголков Украины будут открывать двери домов, которыми гордятся. Каждую субботу, в 10:00 они будут оценивать дома друг друга от 0 до 10 в трех категориях: оригинальность, практичность и соотношение цена-качество, чтобы получить стеклянную статуэтку и громкое звание владельца лучшего дома.

Однако конечный результат зависит от советчиков шоу - директора строительной компании Александра Кевшина, который знает о ремонте все, а также звездного дизайнера интерьеров Евгении Дубровской, которая умеет превратить любое пространство в настоящую мечту. Именно их оценка является решающей в реалити-шоу "Найкраща оселя" и может кардинально изменить ход игры. Александр и Евгения не просто одаривают одного из участников 10 баллами, а на протяжении всего эпизода делятся практическими советами по обустройству уюта на любой вкус и бюджет.

В прошлом году в эфир вышли 11 выпусков реалити-шоу, где 33 участника рассказали все о создании своих кардинально разных и уникальных домов. Их владельцы поражали экспериментальными решениями, полезными лайфхаками и творческим подходом: 100-летним домом среди гор, где ближайшие соседи в 3 километрах, домом-конструктором, составленным за 3 недели, лофт-хрущевкой на двоих, домом из мусора, аналогов которому нет во всем мире, дворянским гнездышком, звездным пентхаусом в самом центре столицы и десятками других.

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Меняйте привычные представления о строительстве и ремонте с новыми невероятными участниками реалити-шоу "Найкраща оселя". Премьера с 15 февраля, каждую субботу, в 10:00 на телеканале ТЕТ.

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