Как оказалось, от Украины на песенном конкурсе могла бы быть совсем другая артистка.

Стало известно, что ведущей Евровидения, которое в этом году проходило в Ливерпуле, могла быть не певица и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Как оказалось, почетную роль предлагали и другим звездам.

В частности, ведущей от Украины предлагали стать Джамале. Певица рассказала, что она не согласилась, потому что у нее были другие планы.

"Мне так же предлагали (вести Евровидение - УНИАН). Но я понимала, что это будет нереально абсолютно. Мне надо было выбирать тогда, просто отменить полностью премьеру альбома. Там жесткая подготовка была",-отметила Джамала в интервью на YouTube-канале "Музвар".

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Впрочем, певица не жалеет, что отказалась от предложения. Она отметила, что Санина невероятно выглядела и прекрасно справилась с ролью ведущей. По словам Джамалы, фронтвумен The Hardkiss много работала и отдала немало сил, а потому получила хороший результат.

Как прошло Евровидение в Ливерпуле

Напомним, в мае отгремел финал международного песенного конкурса. В этом году он должен был проходить в Украине, однако из-за полномасштабной войны его перенесли в Ливерпуль. Впрочем, организаторы Евровидения сделали большой акцент на нашей стране, на главной сцене выступили артисты, которые в прошлом выступали от Украины на конкурсе.

Одной из ведущих была певица Юлия Санина. Она покорила фанов не только своими невероятными образами, но и харизмой с чувством юмора. Сама певица показывала, что подготовка к конкурсу была тяжелой. Она учила все реплики и усердно тренировалась.

В финале одержала победу Лорин, которая представляла Швецию на Евровидении. Группа TVORCHI, выступавшая от Украины, заняла шестое место.

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