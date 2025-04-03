Сергей впервые за год вышел на связь и ответил на хейт в сети.

Скандальный герой реалити "Беременная в 16", учитель информатики Сергей, от которого в 16 лет родила ребенка школьница Людмила Нечипоренко, впервые с 2024 года вышел на связь. Мужчина рассказал, как сложилась его жизнь после участия в проекте.

В своем TikTok мужчина опубликовал видео, в котором рассказал, что решил уволиться из школы. С началом полномасштабного вторжения экс-учитель стал на защиту страны. Сейчас он продолжает службу в ВСУ и занимается обслуживанием FPV-дронов.

Также военный прокомментировал свои отношения с Людмилой. Он отреагировал на хейт в сети, который посыпался на пару после выхода программы. По его словам, упреки, что он "педофил", не являются правдивыми. По его словам, у них с Людмилой, которой на момент съемок было 16 лет, а ему - 32, все происходило по взаимному согласию.

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"Я служу в ВСУ в должности мастера FPV-дронов. Хочу кое-что объяснить. Пять лет назад я со своей женой Людой, которой сейчас 21 год, участвовал в шоу "Беременная в 16". Это была полностью ее идея. Наши отношения начались, когда ей было 16 лет. Все было по согласию. Из-за начала полномасштабной агрессии выпуск передачи затянулся. Только год назад он вышел. После этого в сети начался настоящий скандал. Одни люди нас поддерживали, другие начали называть меня педофилом и тому подобное. Но я вам скажу, что это полная ложь", - подчеркнул Сергей.

Также он объяснил свое увольнение из школы. Мужчина указал, что ушел из учебного заведения, чтобы избежать скандалов, поскольку критики ему и без того хватало. Из-за многочисленного хейта он также удалил свои страницы в соцсетях, но теперь решил вернуться и показывать, что с ним происходит на войне.

Отметим, что выпуск с участием Людмилы и Сергея вышел на экраны в прошлом году, но съемки происходили еще до начала большой войны. Главная героиня влюбилась в своего учителя, в результате чего пара закрутила роман. Несовершеннолетняя переехала к возлюбленному, после чего забеременела от него. Их отношения были скандальными. В частности, во время беременности они часто ссорились и все дошло до того, что Сергей даже отвез Людмилу обратно в ее село. Со временем паре удалось найти общий язык, а девушка родила сына.

В конце выпуска Нечипоренко сообщила, что она беременна во второй раз. Позже в своих соцсетях девушка рассказывала, что сделала аборт, а потом утверждала, что это была постановка и второй беременности не было.

Напомним, ранее участница "Беременна в 16" возмутила сеть. На этот раз Людмила показалась на трансляции украинских стримеров, где читала "рэп". Он состоял исключительно из нецензурных слов. Во время прямого эфира молодежь употребляла алкоголь Такое поведение молодой мамы неприятно удивило пользователей, из-за чего они захейтили ее в сети.

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