Школьница в 15-летнем возрасте забеременела от 32-летнего учителя.

Съемки проекта "Вагітна у 16" происходили еще до полномасштабного вторжения, однако очередной выпуск нового сезона вышел лишь несколько дней назад. Главными героями стали влюбленные школьница Людмила и учитель Сергей, у которых на момент съемок была разница в возрасте 17 лет.

Уроженка Яблоновки Киевской области Людмила влюбилась в своего 32-летнего учителя, который преподавал в школе информатику. Она всячески пыталась показать свою симпатию учителю, но тот не воспринимал действия девушки всерьез.

Во время первой личной встречи Сергей заметил, что ученица относится к нему "с большим уважением" и решил обратить на нее внимание. Пара начала встречаться, но тайно, учитель даже уволился из школы, чтобы не подвергать себя осуждению.

Впоследствии влюбленные начали жить вместе и переехали в Белую Церковь. Тогда, по словам девушки, у них произошла первая интимная близость, хотя она и не хотела этого, но, как утверждает Людмила, "организм требовал" и согласилась. Девушка пыталась всеми путями уладить отношения с любимым. Поэтому прибегала даже к самым странным способам, в частности она после полового акта стояла в позе "березки", чтобы "все попало туда, где надо".

После этого стало известно, что несовершеннолетняя забеременела и скрывала это от мужчины. Когда Сергей узнал, не обрадовался, и между влюбленными начались постоянные споры и скандалы.

Мужчина не хотел тратиться на беременность Людмилы и обеспечение ребенка. Кроме того, он постоянно упрекал ее за то, что она "плохая хозяйка" и "не слишком умная для него".

У пары родился мальчик Тимур, но это не наладило отношения Сергея и Людмилы.

Как отреагировала Людмила на выпуск

Стоит заметить, что волна хейта вокруг выпуска повлияла на популярность девушки. Сейчас она активно ведет соцсети и называет себя "мамой сыночка Тимура", а также "женой любимого". Людмила отмечает, что она "счастлива". Выяснилось, что девушка во второй раз забеременела. Это произошло через 4 месяца после рождения первого ребенка.

В Instagram девушка поделилась, что на проекте редакторы не правильно указали ее возраст и заявила, что в декабре ей исполнится 21, а сыну уже 3 года.

"Поэтому берем свои телефоны и считаем", – написала Людмила.

Выяснилось, что после выхода проекта, Сергея уволили из IT-школы. Компания Robocode объяснила, что такое поведение неприемлемо для преподавателя. По словам представителей учебного заведения, их целью является показать "ненормальность" подобных поступков.

Реакция сети на историю Людмилы и Сергея:

"Это так отвратительно. Он высмеивает Люду за необразованность, неумение вести быт, незрелость, но он буквально завел отношения с ребенком, которому нужно учиться, развиваться, вести обычную жизнь подростка, а не обслуживать 32-летнего мужика, который еще и ребенка ей сделал. Не понимаю, почему наше законодательство закрывает глаза на такие ситуации"

"Этот тип просто на ходка для психологов, ему 33, ей 15"

"Ужас, его фраза "я видел, что у нее низкий интеллект" интересно, какой интеллект у взрослого мужчины, который вступает в половые отношения с ребенком"

"Недолюбленный ребенок стал жертвой педофила-манипулятора: максимально мерзкие чувства от просмотра"

"Мужика надо посадить в тюрьму, это ужас"

Напомним, ранее известный украинский певец Илья Парфенюк впервые стал отцом.

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