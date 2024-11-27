Молодая девушка спела песню с ненормативной лексикой.

Участница известного шоу "Вагітна у 16" Людмила Нечипоренко, которая родила ребенка от школьного учителя по информатике, возмутила сеть.

Недавно девушка участвовала в трансляции украинских стримеров и пела песню, используя ненормативную лексику.

Также заметно, что перед молодой мамой стоит стол с рюмками с алкоголем и закусками.

Это видео сразу попало в сеть и вызвало немало хейта.

Реакция сети

Украинцы осудили поведение Людмилы и призвали соцслужбы обратить внимание на нее и проверить условия проживания ее ребенка:

"Что с ее ребенком?"

"Где социальные службы?"

"А такие видео являются поводом лишения родительских прав?"

"Ужас, такая молодая и так низко упала".

Напомним, выпуск "Беременной в 16" с Людмилой в главной роли, которая влюбилась в своего 32-летнего учителя информатики, наделал немало шума после выхода в эфир. Многих зрителей возмутило поведение школьницы, которая всячески проявляла свою симпатию к старшему мужчине. Также критику получил и сам Сергей, который имел интимные отношения с несовершеннолетней, после чего она забеременела. В итоге у пары родился сын Тимур.

Напомним, ранее участница "Беременна в 16" поразила, как в 13 лет потеряла ребенка дома.

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