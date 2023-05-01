До самого ожидаемого вокального конкурса осталось менее двух недель.

Ливерпуль в 2023 году принимает престижный вокальный конкурс "Евровидение" от имени Украины. До мероприятия осталось меньше двух недель, поэтому подготовка идет полным ходом. Сейчас стало известно, что там установили первую из 12 масштабных арт-инсталляций Soloveiko Songbird (Соловейко - птичка певчая).

Не секрет, что пение соловья - это образ из украинского народного творчества, поэтому данная инсталляция - креативное упоминание о том, что соорганизатором конкурса является именно Украина, пусть он и проходит в другой стране из-за полномасштабной войны.

Отметим, авторами инсталляции стали украинская медиа художница, аниматор, режиссер и театральный дизайнер Светлана Рейниш, композитор и саундпродюсер Антон Дегтярев, киевская студия анимационного дизайна BlckBox.

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Евровидение-2023: что известно

Мероприятие пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Первый полуфинал состоится уже 9 мая, второй - 11 мая. 13 мая запланирован гранд-финал, в котором выступит украинская группа TVORCHI с песней "Heart of steel".

Кроме этого, на сцену выйдут и другие украинские звезды в качестве приглашенных гостей. Среди них Тина Кароль, Джамала, Юлия Санина и другие.

Напомним, креативный директор Евровидения ответил, почему в Ливерпуль позвали Тину Кароль.

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