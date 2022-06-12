Пара решила отпраздновать свадьбу в августе 2022 года.

Участник первого сезона романтического шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женится на своей возлюбленной Алине, из-за которой он покинул романтическое реалити с Ксенией Мишиной в 8 выпуске.

Пара встречается уже два года. Об этом они рассказали во время эфира проекта "Как ты?".

"Во-первых, мы завели кота, а во-вторых, решили пожениться!" - заявил Андрей.

Алина призналась, что еще до начала полномасштабной войны намекала своему возлюбленному на свадьбу. Но он решился ей сделать предложение только тогда, когда она уехала за границу из-за вторжения РФ.

"Свадьба – 20 августа, между Днем Независимости и моим днем рождения, у меня 9 августа... Единственные разногласия у нас - в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу, наоборот, добавить к этому свадебной атрибутики", - рассказал Рыбак.

Напомним, в первом сезоне шоу "Холостячка" в 8 эфире Ксения Мишина попрощалась с Андреем Рыбаком, он покинул шоу. "Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась холостячка.

Накануне Рыбак сказал Ксении, что пообещал одной девушке не влюбляться на проекте.

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