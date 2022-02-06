Наталья Миколаенко пришла на шоу "Голос страны" и взорвала сцену мощным исполнением популярного в TikTok хита "Восемь" певицы Лилу45.
Девушку на проекте поддерживает ее отец, он верит в нее как в артистку. Мужчина сам воспитывал дочь, ведь ее мама умерла, когда девочке был год.
К Наталье из Белой Церкви развернулись сразу четыре тренера шоу "Голос страны". "Вы не растерялись до последней секунды. Супер!"- сказал Вакарчук.
"Это артист, к которому я бы пошла на концерт. Спасибо тебе, что ты эту песню принесла на "Голос", - сказала Дорофеева.
Также на сцену к девушке вышла исполнительница хита "Восемь" Лилу45, они вместе исполнили эту композицию. "Это прогрессивно, это очень круто!"- сказала Полякова.
"Я не буду всех интриговать, я пойду к Надюше", - сказала Наталья. Звездная тренерша была невероятно рада такой участнице в своей команде.
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Как сообщалось, во втором эфире от 30.01.2022 на сцене шоу "Голос страны-12" выступил Александр Свириденко, а аккомпанировал ему военный оркестр Минобороны Украины. 20-летний вокалист разогрел публику песней "О, мама" группы "Сальто назад".
Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров - Нади Дорофеевой и Оли Поляковой. Вокалист выбрал команду первого наставника.