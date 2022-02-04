Вместе с Аней Тринчер Михаил пел на этапе боев и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах.

В третьем выпуске "слепых прослушиваний" на шоу "Голос страны" придет Михаил Царь из Черновцов. 21-летний певец участвовал в "Голосе. Дети-2", в команде Натальи Могилевской дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину.

Кроме того, во время участия в проекте у Михаила произошла первая влюбленность с Анной Тринчер, с которой он был в одном сезоне. Вместе с Аней Михаил пел на этапе боев и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Девушка была невероятно растрогана таким жестом и сказала, что будет помнить Михаила всегда.

После участия в шоу четырнадцатилетний Михаил много выступал и даже ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло наперекосяк – у парня началась мутация голоса. Это стало настоящим ударом для Михаила. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на "Голос страны", чтобы снова вернуться к пению.

"Я испытываю невероятную эйфорию от написания песен, сидя за фортепиано с чашкой чая и нотным листом. Сейчас я продаю различную мебель в магазине, а в выходной сажусь за инструмент и меня просто целый день нет. Я верю в себя как в перспективного и креативного артиста", - рассказал Михаил.

Напомним, в прошлом эфире на сцене шоу "Голос страны-12" выступил Александр Свириденко, а аккомпанировал ему военный оркестр Минобороны Украины.

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