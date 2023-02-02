5 февраля в 20:00 в эфире Национального марафона "Единые новости" состоится премьера информационно-аналитического проекта телеканала 1+1 "ТСН. Неделя с Аллой Мазур". Главный итоговый выпуск новостей возвращается на телеэкраны и будет транслироваться в эфире объединенного новостного марафона раз в две недели.

Бессменная автор и ведущая программы Алла Мазур, которой доверяют миллионы украинцев, вместе с командой опытных журналистов расскажет самые интересные истории, покажет самые драматические кадры, и узнает все о самых существенных событиях, которые взбудоражили Украину и мир на этой неделе. "ТСН. Неделя" поможет зрителям реально оценить ситуацию на всех фронтах: на передовой с рашистами, против коррупционеров и бедности внутри страны, и в хитросплетениях геополитических сражений.

"Мы убедились, что наш зритель уже давно хочет видеть общую картину за ежедневным шквалом отдельных событий. Знать об их корнях, и предсказывать, куда ситуация движется. Поэтому будем собирать две недели самые интересные детали, эксклюзивные подробности от наших собственных источников. И, конечно, будем говорить о людях, наших несокрушимых земляках: каждый из которых меняет историю по-своему", - говорит Алла Мазур.

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Шеф-редактор программы Роберт Опаленик добавляет подробностей, чего ждать зрителям от новых информационных выпусков: "Вся эта работа до сих пор захватывает нас самих, поэтому зрителям еженедельника обещаем драйв, кучу настоящих расследований и реальную пользу от каждой минуты нашего эфира".

Новинкой информационного проекта станет "военная ситуационная комната". Самый известный военкор страны Андрей Цаплиенко вместе с Аллой Мазур сделают все, чтобы вы получили ответ на каждый вопрос главной битвы нашей страны, получили самые умные объяснения, услышали тех, кто действительно знает, что и как делать. И узнали то, чего в другом месте не найдешь. Собственные источники, подробная карта и честный прогноз развития событий.

Смотрите премьеру "ТСН. Неделя с Аллой Мазур" 5 февраля в 20:00 в эфире Национального марафона "Единые новости".