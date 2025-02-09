Букмекеры резко снизили ставки на Украину после Нацотбора: на каком мы месте

На данный момент Украина выбыла из топ-5.

Букмекеры резко снизили ставки на Украину после Нацотбора, который состоялся 8 февраля. По итогам конкурса победила группа Ziferblat, однако букмекеры считают, что у нее мало шансов на победу на самом Евровидении.

Сейчас Украина занимает шестое место в рейтинге. На первом месте Швеция, на втором - Израиль, на третьем - Бельгия, на четвертом - Франция. Закрывает пятерку лидеров Финляндия.

Интересно, что ранее Украина входила в топ-3, согласно ставкам букмекеров. Затем мы опустились на четвертую строчку, а сейчас и вовсе выбыли из пятерки лидеров. Однако ситуация еще может измениться после того, как представители всех стран-участников презентуют свои конкурсные песни.

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Кроме того, уже известны и ставки еврофанов. Они считают, что Украина может оказаться на 11 месте. В их топ-5 входят Финляндия, Албания, Греция, Мальта и Бельгия.

Напомним, ранее Андрей Данилко отреагировал на Нацотбор на Евровидение-2025. Он лаконично сказал: "Давайте поскандалим".

Также во время прямого эфира Екатерина Павленко сделала замечание ведущей Нацотбора. Член жюри попросила не называть ее "членкиней".

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