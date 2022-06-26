Создатели программы прекращают сотрудничество с российским телеканалом "Пятница".

Украинская певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде в интервью Славе Демину рассказала, что создатели проекта решили прекратить сотрудничество с российским телеканалом "Пятница".

Таким образом шоу "Орел и Решка" больше не будут транслировать в России. Кроме того, съемки проекта пока приостановлены из-за войны в Украине.

"Переговоры шли, но проект больше не будут транслировать в России. Мы даже поменяли заставку "Орла и Решки" на флаг Украины. Пока что проект на паузе. Мы сняли второй сезон, это 12 выпусков, которые не вышли еще. Но у меня продолжаются читки, а ребята монтируют, находясь в Украине. Мы доделываем эту работу и, возможно, я не знаю, когда точно, может в конце года или в следующем, выйдут эти выпуски", - сказала Мишель.

Напомним, ранее экс-ведущий "Орел и решка" Андрей Бедняков перевел свой блог на украинский язык.

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