Среди фаворитов певицы дуэта от Украины нет.

Представительница Израиля на "Евровидении-2024", певица Эден Голан вызвала немало споров и скандалов вокруг себя из-за своего прошлого. Однако звезда не реагирует на конфликты и назвала топ-5 исполнителей, которые, по ее мнению, могут победить на песенном конкурсе.

Среди артистов, которые больше всего нравится Голан певица Марина Сатти, которая представляет Грецию, Isaak из Германии, Silman из Франции, Анджелина Манго от Италии и Nemo от Швейцарии.

Стоит заметить, что букмекеры также пророчат победу небинарному участнику Nemo. Сейчас у него 24% шансов на победу.

Что известно об Эден Голан

Голан родилась в Израиле, но большую часть своей жизни прожила в России. Там она работала на российского певца Григория Лепса и неоднократно выступала в Крыму. Певица игнорирует любые упреки относительно пророссийской деятельности в свою сторону и продолжает продвигать свою песню "Hurricane", с которой будет выступать на конкурсе.

К слову, Эден после начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулась в Израиль. Певица остановила свою музыкальную карьеру в РФ. Букмекеры прогнозируют, что исполнительница может занять 9 место на песенном конкурсе, однако все может измениться после ее выступления в Мальме 7 мая.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов на "Евровидении-2024".

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