Она гордится тем, что была частью Нацотбора, но дальше соревноваться не будет.

Накануне организаторы Нацотбора на Евровидение-2024 опубликовали лонглист участников, один из которых может попасть в финал конкурса. Этого артиста выберут именно украинцы, проголосовав в приложении "Дия".

В лонглист вошли такие артисты как ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHEPA, STASYA, SWOIIA, TESLENKO и Julia Belei. Однако последняя артистка неожиданно отказалась от участия в Нацотборе.

"В связи с личными обстоятельствами я вынуждена снять свою кандидатуру с голосования за 11-го финалиста нацотбора "Евровидения" Украины", - написала певица на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила команду "Суспильного" и всех, кто ее поддерживал.

"Я ценю каждого из вас и горжусь, что была частью Нацотбора в этом году. Вместе к победе", - добавила артистка.

При этом она не уточнила, что именно произошло в ее жизни, что она отказалась от участия в конкурсе.

Чем известна Julia Belei

Юлия Белей родом из Львова. Карьеру певицы начала в 2010 году как участница украинской девичьей группы Mirami, которая получила популярность после выхода песни "Сексуальная".

Сейчас Юлия за границей дает благотворительные концерты, интервью о войне и участвует в проектах, посвященных Украине. В 2023 году певица выпустила композицию "Девушка-Украина". Также она участвовала в европейском сезоне проекта "Голос країни".

Вас также могут заинтересовать новости: