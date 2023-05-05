Окончательно стало известно, появится ли звезда в Ливерпуле.

В течение последних нескольких недель активно обсуждается вопрос участия Русланы в Евровидении этого года. Публика огорчена тем, что исполнительницу, которая первой выборола для нашей страны победу в этом музыкальном конкурсе, не пригласили на мероприятие в этом году. Другие же убеждены, что Украину должны представлять новые лица.

Организаторы, которых часто спрашивали о Руслане, затруднялись дать четкий ответ: они то говорили, что она будет в Ливерпуле, то говорили, что ее не будет. Сейчас на официальном сайте музыкального мероприятия eurovision.tv поставлена точка в этих обсуждениях.

Известно, что физически Руслана не появится в Ливерпуле ни на одном из мероприятий, которое будет проводиться в рамках Евровидения. Однако ее зрители увидят в гранд-финале - на экране покажут специальный ролик с ее участием.

"Руслана, победившая в конкурсе с песней "Дикі танці", очень символично свяжет Киев и Ливерпуль, а ее появление будет отражать тему этого года: "Объединенные музыкой", - сказано в сообщении.

Напомним, менеджер Русланы Яна Прядко прокомментировала подробности "бойкота" знаменитости.

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