Как оказалось, певица действительно поедет в Ливерпуль, однако на главную сцену ее так и не пригласили.

На фоне того, что в СМИ появилась информация о выступлении Русланы на Евровидении, многие уже решили, что скандал с "бойкотом" певицы решен и закрыт. Сообщалось, что звезда не поедет в Ливерпуль и вживую выступит в Киеве, что якобы будут транслировать во время конкурса. Однако это не так.

Менеджер звезды Яна Прядко раскрыла новые подробности ситуации. Как оказалось, Руслана точно не сможет выступать в Киеве, ведь в эти дни она будет в Ливерпуле.

"Никаких изменений, кроме ряда консультаций после публикации поста Русланы, не произошло. Формально зрители увидят Руслану на экране, но выступления первой украинской победительницы Евровидения-2004 на сцене Евровидения-2023, как у других победителей, не будет!" - сообщила в комментарии для ТСН менеджер.

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Также Прядко рассказала, что Руслана действительно вовлечена в некоторые мероприятия, посвященные Евровидению. Однако эти активности будут проводить не организаторы конкурса.

"Руслана будет в Великобритании. У нее два приглашения и она примет участие в двух сайдивентах, которые состоятся в Ливерпуле и будут организованы мэрией города-хозяина Евровидения. Это выступление - коллаборация с английской национальной оперой 9 мая и участие в проекте главного партнера Евровидения - компании Тик-Ток "легенды Евровидения" 12 мая... В конце концов сами представители ВВС нам подтвердили, что это активности мэрии Ливерпуля, а не организаторов Евровидения", - отметила Прядко.

На фоне того, что события, в которых будет участвовать Руслана, не имеют отношения к выступлениям на главной сцене Евровидения и корпорации ВВС, которая получила права на проведение конкурса, менеджер певицы считает все это странным. По словам Прядко, Руслана - одна из трех украинских артисток, которым удалось одержать победу. Поэтому не звать ее на Евровидение очень нелогично.

"Ее приглашают на все крупнейшие шоу Евровидения, потому что она и ее песня действительно легендарные и любимы еврофанами. Поэтому не пригласить Руслану на главную сцену в микс выступлений победителей и артистов из Украины - это реально как-то ну очень странно. И этот вопрос возникнет не только у еврофанов, но и у артистов, которые примут участие в Евровидении также. Потому что это совсем не логично. Руслана и ее победа 2004 года - это гордость для Украины, как и каждый следующий победитель. Но первым всегда полагается особое уважение", - резюмировала Прядко.

Напомним, недавно о скандале высказался Андрей Данилко. Он отметил, что не понимает, почему же на Евровидение позвали рэпершу Alyona Alyona, однако "забыли" о Руслане.

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