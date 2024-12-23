ENLEO считает, что якобы "пострадал" из-за своей честности.

Украинский музыкант, участник Национального отбора на "Евровидение-2025" ENLEO, он же Никита Леонтьев, который не прошел в девятку финалистов конкурса, впервые прокомментировал скандал с его участием. Артист ответил, повлияло ли признание о прослушивании российской музыки во время войны на его участие в Нацотборе.

В эфире "Радио Проминь" певец отметил, что пока не готов подробно обсуждать эту тему. По его словам, он и менеджмент подготовили официальное заявление с объяснением ситуации, которое вскоре будет опубликовано.

"Я долго ничего не говорил об этом, чтобы выйти с официальным заявлением, которое уже готово. Сейчас я не готов это комментировать. На днях мы подготовимся и сделаем это, чтобы все понимали мою позицию и то, что я не предатель и не враг. Впоследствии я обязательно прокомментирую эту ситуацию", - сказал Никита.

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Как известно, артист в комментарии TikTok-блогеру признался, что слушает российских исполнителей во время войны, в частности, Oxxxymiron. Однако в списке его прослушиваний был не только этот рэпер, но и ЛСП и Markul. В свое оправдание относительно прослушивания треков Oxxxymiron Леонтьев тогда отметил, что он не поддерживает войну и уехал из РФ.

Сейчас ENLEO убежден, что якобы из-за своей честности он "пострадал". Музыкант не знает точно, повлиял ли скандал на отсутствие его имени в шортлисте Нацотбора, но считает, что оргкомитет мог принимать решение ввиду инцидента. В то же время звезда верит, что украинцы проголосуют за него, и он сможет побороться за право представить Украину на международной арене.

"Видимо, правды я не узнаю, потому что я не знаю людей из оргкомитета, которые принимали решение. Но я думаю, что это, конечно, повлияло на результат. Это первый в моей жизни скандал. Я всегда старался быть честным и из-за моей честности так все произошло. Конечно, это повлияло на результат в отборе. Но у меня еще есть шанс стать десятым участником, ведь сейчас выбрали 9 финалистов, а десятым, по результатам голосования в "Дії", может стать любой из других 11 участников. Поэтому пока не списывайте меня со счета", - добавил исполнитель.

По словам музыканта, сейчас он находится в не самом лучшем состоянии. За более чем неделю после скандала он получил много негативных комментариев в свою сторону. ENLEO отметил, что у него сложный период в карьере, с которым раньше он не сталкивался.

"На мое настроение это влияет плохо. Я неделю нахожусь в "подвешенном" состоянии, я очень нервничаю. Вокруг меня происходит много того, чего раньше со мной не происходило никогда. Прежде всего я человек, и чтобы быть в контексте ситуации и знать, как люди относятся к этому, я, к сожалению, читаю все комментарии о себе. Я не хочу говорить, мол, мне сложно, пожалейте меня. Но если вы спросили - да, мне больно", - подытожил артист, известный по песням "Другая любовь", "Веди меня в храм".

Напомним, ранее Тина Кароль прокомментировала скандал с ENLEO. Исполнительница отметила, что оснований для дисквалификации артиста нет.

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