Дорофеева и Клименко поссорились на шоу.

В новом выпуске шоу "Голос країни-13" тренеры Надя Дорофеева и Иван Клименко устроили перепалку из-за участника Эдгара Енокяна, который прославился зимой благодаря песне "Світло є чи нема".

Парень пришел на шоу, чтобы презентовать свою песню не только в социальных сетях, но и на масштабной музыкальной сцене. С первых нот ему удалось развернуть кресла двух тренеров - Нади и Ивана. Они сразу же узнали талантливого артиста и попросили других тренеров не нажимать "красную кнопку".

После окончания выступления начались настоящие баталии за Эдгара. Дорофеева пригласила его в свою команду, а Иван - в свою.

"Если вы выберете Ваню, он вас будет заставлять ходить в розовой панаме. Вам это нужно? Эта панамка, она закрывает глаза. Глаза не видно, а вы же на "Голос" пришли, чтобы вас знала вся Украина", - сказала Надя.

Клименко заявил, что продюсировал несколько песен Додо, но она ответила, что из-за этих споров портится их коалиция.

Однако несмотря на ссоры между тренерами, Эдгару все же пришлось сделать свой выбор. Он пошел в команду Нади Дорофеевой.

"Чего хочу от "Голосу"? Мне интересно показать себя людям, которые смотрят телевизор. Телевизор - это другой мир", - сказал Эдгар.

Напомним, в первом выпуске шоу военный мощно спел "Києве мій" и покорил Надю Дорофееву.

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