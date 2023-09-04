Он развернул два кресла.

25-летний Юрий Городецкий - военный, служащий в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. С детства он занимался музыкой, но после полномасштабного российского вторжения свой талант демонстрировал только побратимам.

Однако любовь к музыке у него настолько сильная, что он решил испытать свои силы на "Голосі країни-13". На сцене он исполнил песню "Києве мій". Академический голос Городецкого покорил Надю Дорофееву и Ивана Клименко.

Клименко признался, что, услышав голос Юрия, не сразу понял, как он сможет с ним работать, но искренность парня не оставила его равнодушным.

Надя Дорофеева, в свою очередь, заявила, что военный озарил сцену своей искренностью и голосом. В итоге командир взвода решил пойти в команду певицы.

"Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Спасибо вам за искренность, спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы озарили эту сцену своей песней, своим голосом. Я вас не подведу, я вам обещаю", - отметила Дорофеева.

Первый эфир шоу "Голос країни-13" состоялся 3 сентября на телеканале 1+1.

Напомним, ранее Горбунов раскрыл подробности съемок "Голосу країни" в Варшаве.

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