Сейчас Даша находится в Тель-Авиве. Известно, что Владимир также полетел в Израиль, чтобы принять там участие в благотворительном концерте.

Экс-жена ресторатора Михаила Кацурина Даша показала пикантное фото. Она сделала селфи в прозрачном нижнем белье. Акцент на том, что неизвестный мужчина, сидя рядом, заплетает ей косичку.

Снимок, опубликованный в Instagram, собрал множество комментариев. В геолокации указан Тель-Авив, а в комментарии сказано: "Позволила себе отпуск в несколько дней".

Конечно же фанаты утверждают, что это руки Владимира Дантеса, который, по стечению обстоятельств, сейчас находится в Израиле.

"Хештег #рукидантеса. Хит)", "Можно пошутить про руки Дантеса?", "Профессиональная разведка уже тут?)", "Точно руки Дантеса. Даша, вы сами нам подсказали, кусочек тату видно. Вы красавица!", "Мастер на все руки", - пишут поклонники.

Мимо такого активного обсуждения рук Дантеса не прошел и сам Владимир.

"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость владелицы этого аккаунта. Вы что, не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!", - пошутил музыкант.

Отметим, Даше и Вове давно приписывают роман. Еще с тех пор, как начали ходить слухи о том, что Надя Дорофеева ушла к Михаилу Кацурину. Интерес фанатов Дантес и Даша подогревали интересными фото, где видно то руки, то еще какую-то часть тела человека, но не видно его лица.

Напомним, Дантес впервые с 24 февраля покинул Украину.

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