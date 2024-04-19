Певицы поделились, что сейчас работают над изменением конкурсного номера.

Представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil и alyona alyona показали свои новые образы для песенного конкурса. Певицы намекнули, что внесли некоторые изменения в свой конкурсный номер.

До выступления на международном конкурсе осталось всего 18 дней. Заметим, что в этом году "Евровидение" состоится в Мальме 7 мая.

Сейчас Jerry Heil и alyona alyona активно готовятся к шоу. В своем Instagram артистки поделились, что решили изменить номер, но всех подробностей не раскрывают:

Время приоткрывать занавес. Без темноты мы не знали бы, что такое свет, однако есть закон природы: после ночи всегда наступает день. Ответ на вопрос, поменяли ли мы номер, пока таков. Ждите больше деталей позже: с кем мы работаем над номером, что в нем будет, как мы будем выглядеть! Помните, что все мы дуальные!

Также дуэт из Украины показал свои новые костюмы для шоу. По их словам, образы будут дуальными. Из двух вариантов, которые продемонстрировали певицы видно, что Jerry Heil выбрала для себя классическое черное платье, а также рубашку свободного кроя, и брюки палаццо. Акцентом в ее образах стали аксессуары. В первом варианте это массивный чокер на шее, а во втором - белый галстук.

В противовес Jerry Heil, alyona alyona одета в черную кожанку, белую рубашку и полосатые брюки. В первом образе на ее шее металлический галстук. Зато во втором образе у певицы более нежный стиль. Она примерила на себя черное платье и классические брюки. В обоих вариантах alyona alyona с высоким пучком на голове.

Как известно, на "Евровидении-2024" alyona alyona и Jerry Heil представят Украину с песней "Teresa & Maria".

К слову, букмекеры назвали своих фаворитов на "Евровидении-2024". Jerry Heil и alyona alyona заняли 4 место среди возможных претендентов на победу.

Напомним, ранее на "Евровидении-2024" ввели новые правила жеребьевки. Теперь порядок выступления конкурсантов смогут выбирать продюсеры шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: