Путинцев считает, что шансы на победу есть у трех исполнителей.

Продюсер и медиаэксперт Денис Путинцев в интервью УНИАН рассказал, кто, по его мнению, может победить в Нацотборе на Евровидение-2024. Он выделил трех главных кандидатов.

Больше всего шансов на победу, отметил Путинцев, у дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil.

"Хорошие шансы есть у старой гвардии под названием Alyona Alyona и Jerry Heil. У них достаточно интересный трек. И если будет правильный performance, то вполне вероятно, что они могут достойно представить нашу страну на Евровидении", - говорит эксперт.

Также он считает, что в этом году представлять Украину на мировой сцене может Melovin.

"Он уже участвовал в Евровидении, поэтому это большой для него плюс. Он знает конкурс изнутри, и он на этом делает акцент. Его песня в музыкальном плане конкретно подходит для Евровидения. Зная, какой он яркий персонаж, он не подкачает", - отметил Путинцев.

На третье место медиаэксперт поставил скандальный коллектив NAHABA, в песне которого зрители услышали мотив трека "Нас не догонят" - российской группы "Тату".

"Да, очень похожи песни, но если все правильно обыграть, правильно подать на сцене и добавить, что один из участников группы служит в ВСУ, то у них есть все шансы. Эта истерия и крик о том, что происходит и куда смотрит вся Европа, может иметь правильную для нас историю", - подытожил Денис.

Напомним, ранее продюсер ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни.

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