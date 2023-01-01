Девушка назвала девушек-участниц проекта "забавными", ведь она все равно останется в шоу.

Фаворитка главного героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского Саша Мудрая ответила всем участницам реалити, желающим, чтобы она покинула проект.

"Какие же эти девочки забавные, все ждут, когда я уйду, а я все остаюсь и остаюсь. И как им объяснить, что мужчинам все равно на женские ссоры? Надеюсь, что жизнь объяснит", — написала она в своем Instagram.

Александра написала, что она очень рада, что это была последняя неделя на шоу, когда девушки-участницы вместе. "Следующая неделя будет для меня очень напряженной и одновременно трогательной и глубокой", — добавила Мудра.

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Напомним, на следующей неделе участницы "Холостяка" познакомят своих родителей с Алексом. Саша написала, что ей не хочется разочаровать Топольского. "Поэтому увидим, чем именно закончитесь для меня следующая церемония", — подытожила она.

Как прошел 10 выпуск шоу "Холостяк-12"

Напомним, в прошлом выпуске шоу "Холостяк" покинула Юля "Медуза". Алекс Топольский оставил ее без розы и аргументировал это тем, что они - совершенно разные люди, у них не совпадают интересы.

Также в 10-м выпуске романтического реалити "холостяк" провел индивидуальные свидания с каждой из девушек. Собственно, после встречи с Юлей у него закрались сомнения, нужно ли продолжать с ней отношения.

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