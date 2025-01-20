Она также ответила, имеет ли еще чувства к нему.

Участница романтического шоу "Холостяк-13" Юстина Багай призналась, когда влюбилась в Александра "Терена" Будько и, как относится к нему после завершения реалити.

По словам девушки, чувства к главному герою проекта у нее появились не сразу. Однако уже на четвертой неделе она почувствовала сильную влюбленность, которая стала для нее первой в жизни.

"Это первая влюбленность. У меня не было такого уровня симпатии, как к Саше, раньше. Поэтому это так было видно на экране. Там не было какой-то игры или надуманного. Это было искренне! Хорошо было быть там и чувствовать эти эмоции" - сказала Юстина в интервью Славе Демину.

Она также добавила, что после проекта они с Александром не поддерживают связь. Последняя их встреча была на пост-шоу. Тогда у нее еще были чувства, но сейчас все в прошлом.

"Я отношусь к нему нейтрально. Влюбленность прошла. На кофе с ним и Инной ходить не планируем", - подчеркнула девушка.

К слову, в финале ветеран войны Александр "Терен" Будько выбрал волонтера Инну Белень. После завершения шоу пара до сих пор вместе.

Напомним, ранее Виктория из "Холостяка" ответила на слухи, что была на шоу ради пиара.

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