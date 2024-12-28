Таролог рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта.

Участница романтического шоу "Холостяк", таролог Анастасия Юзьвак рассказала о своей первой реакции на решение главного героя проекта Александра "Терена" Будько, который выбрал в финале Инну Белень. 23-летняя финалистка также поделилась, как изменилась ее жизнь после шоу.

Как известно, ветеран войны не дал Анастасии кольцо в финале проекта, потому что у них разные взгляды на жизнь. В интервью "Люкс ФМ" таролог прокомментировала решение "холостяка" одним словом - "удивление". Похоже, девушка была не готова к такому повороту событий и не думала, что Александр сможет попрощаться с ней.

В то же время стоит указать, что после прощания с "Тереном" Анастасия не была слишком эмоциональной. Сев в авто, девушка не была расстроенной и отметила, что уважает выбор главного героя.

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На вопрос о том, как изменилась жизнь участницы после шоу, она отметила, что вернулась в Лондон, Великобритания, где жила до проекта. Девушка планирует и дальше жить за границей и развивать свой блог в соцсетях. А также финалистка не отказалась от своего увлечения тарологией и продолжает развиваться в этой сфере.

"Я вернулась в Лондон, осознала насколько "дома" я чувствую себя здесь. Планирую оставаться здесь и развивать свой блог в социальных сетях, участвую в различных медиапроектах, провожу астрологические / нумерологические консультации, читаю таро, работаю над созданием продукта, который поможет человеку прокачать свою энергию и наконец начать создавать жизнь мечты", - поделилась Анастасия.

Напомним, ранее волонтер Инна прокомментировала свою победу на шоу "Холостяк". Финалистка отметила, что ее путь на проекте был непростым.

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