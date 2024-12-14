Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень сделала неожиданное признание. Она ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, познакомилась бы с главным героем проекта Александром Тереном вне рамок шоу.
"Наверное, нет", - ответила Инна.
Она объяснила, что до войны у них с Тереном не было бы никаких точек пересечения:
"Если брать в контексте до войны, то точек пересечения у нас было 0 и мы бы реально никогда бы не познакомились. И сферы деятельности разные, и города пребывания, и интересы, да и он Телец".
Инна предположила, что сейчас, во время войны, они могли бы познакомиться на каких-то благотворительных мероприятиях, но отметила, что не делает первых шагов.
"Но я не делаю первые шаги, а Саше нравятся инициативные. Поэтому здесь вопрос только к нему привело бы это знакомство к чему-то".
Кто такая Инна Белень
Инна Белень - успешная бизнесвумен и активная волонтерка, которая родилась в Харькове. Она получила высшее образование по специальности "Филология" в Харьковском политехническом институте. Она стала участницей 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, где борется за сердце главного героя, ветерана войны Александра Терена.
Напомним, что участница "Холостяка-13" рассказала об интиме на проекте.