Инна Белень поразила ответом.

Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень сделала неожиданное признание. Она ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, познакомилась бы с главным героем проекта Александром Тереном вне рамок шоу.

"Наверное, нет", - ответила Инна.

Она объяснила, что до войны у них с Тереном не было бы никаких точек пересечения:

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"Если брать в контексте до войны, то точек пересечения у нас было 0 и мы бы реально никогда бы не познакомились. И сферы деятельности разные, и города пребывания, и интересы, да и он Телец".

Инна предположила, что сейчас, во время войны, они могли бы познакомиться на каких-то благотворительных мероприятиях, но отметила, что не делает первых шагов.

"Но я не делаю первые шаги, а Саше нравятся инициативные. Поэтому здесь вопрос только к нему привело бы это знакомство к чему-то".

Кто такая Инна Белень

Инна Белень - успешная бизнесвумен и активная волонтерка, которая родилась в Харькове. Она получила высшее образование по специальности "Филология" в Харьковском политехническом институте. Она стала участницей 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, где борется за сердце главного героя, ветерана войны Александра Терена.

Напомним, что участница "Холостяка-13" рассказала об интиме на проекте.

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