Терен теперь с короткой стрижкой.

Александр Терен, который недавно столкнулся с волной критики из-за своего участия в романтическом реалити-шоу, продолжает активно вести социальные сети и делиться моментами из своей жизни. На этот раз он решил сменить имидж и сделал короткую стрижку, чем изрядно удивил своих поклонников.

В своих Instagram Stories Терен опубликовал фото с новой прической и подписью:

"Разве так совсем плохо?"

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Он также рассказал, что изначально планировал побрить голову налысо, но в последний момент передумал.

Новый образ военного вызвал оживленное обсуждение среди его подписчиков. Одни восхищаются его смелостью и считают, что короткая стрижка ему идет, другие же высказывают предпочтение предыдущей прическе.

Тем временем на телеканале СТБ продолжается показ 13-го сезона "Холостяка". В четвертом выпуске шоу разгорелся скандал из-за поцелуев Терена с несколькими участницами, что вызвало слезы и возмущение среди девушек.

Кто такой Александр Терен?

Александр Терен - это украинский военный, ветеран российско-украинской войны, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games. С началом полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". В 2022 году во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Несмотря на это, Александр продолжает активную жизнь, занимается спортом, пишет книги и участвует в общественных инициативах. Он является автором книги "История упрямого мужчины" и YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". Также Александр получил известность как главный герой 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Напомним, "Холостяк" Александр Терен отреагировал на критику своего участия в романтическом реалити-шоу.

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