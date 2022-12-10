В этом выпуске проект покинула только одна девушка.

9 декабря состоялся седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским в главной роли. Прошлый выпуск закончился скандалом - главный герой так и не провел церемонию роз. Что же произошло в новом выпуске и решился ли конфликт - читайте в материале УНИАН.

Встреча Алекса Топольского с девушками

Новая неделя началась с того, что "холостяк" решил пообщаться с девушками по поводу скандала, когда участницы облили друг друга грязью. Он захотел услышать их мнение относительно случившегося, чтобы для себя расставить все точки над "і".

Первой на разговор по душам пошла Саша Мудрая, которую обвинили в лицемерии. Алекс спросил ее мнение по поводу конфликта, на что Мудрая ответила, что люди не готовы воспринимать правду, поэтому и унизили ее публично перед ним. Однако Топольский посчитал, что Мудрая играет на камеру, пытаясь оправдать себя. Тогда же девушка призналась, что действительно задевала чувства других участниц. А все потому, что она росла в строгой семье, поэтому ей всегда хотелось протестовать. Рассказывая историю своей семье, Мудрая не сдержала слез. То есть, задевая других, она хотела показать, что ее нельзя обижать, что она и сама может это сделать.

Видео дня

Второй пришлось оправдываться Марине, которая уже дважды получала розу последнего шанса и которую другие участницы назвали "бычкой". Алекс поддержал ее, сказав, что ему понравилось, как она отстаивала свою позицию, несмотря на то, что Марина, как и другие, ничего хорошего не сказала о конкурентках. Также они решили поговорить и об их отношениях. Девушка обьяснила "холостяку", что не пытается его соблазнить - у нее просто было хорошее романтическое настроение после их свидания, поэтому ему могло так показаться.

"Ты мне нравишься, поэтому я и делала все поступки", - сказала Марина, и в ответ услышала то же.

Дальше была Алина, которую назвали "волком в овечьей шкуре". Участницы шоу рассказали, что девушка, заботясь больше о них, чем о себе, пытается ими манипулировать. Топольский отметил, что для него важно, чтобы девушка в первую очередь любила себя. Она ответила, что ценит и уважает себя, поэтому ничего не делает в ущерб себе:

"Если они (участницы шоу, - УНИАН) думают, что я сложу руки и уйду - нет. Меня не заметно, меня не считают конкуренткой, но они не знают, что я своего не упущу".

Четвертой на разговор пошла модель Катя, которая прослезилась в шестом выпуске шоу из-за того, что девушки заговорили о ее комплексах и обвинили в безэмоциональности. "Холостяк" отметил, что не согласен с оценкой других девушек, потому что Катя зарекомендовала себя как уверенный в себе, интересный и веселый человек.

После этого девушки встретились на диванчиках, где продолжили выяснять отношения. Очередной конфликт произошел между Юлей "Медузой" и Мариной, а также между Мудрой и Варлей. Девушки вновь перешли на личности, пытаясь оскорбить друг друга. Однако вскоре они закончили ссориться и продолжили общаться в спокойном состоянии.

Групповое свидание с Сашей Мудрой, Лизой и Викторией

Свидание девушек с Алексом на яхте началось опять с выяснения отношений. Чтобы разрядить обстановку, он предложил сыграть в игру "Правда или блеф". Условия: рассказать один лживый факт о себе и два правдивых. Участники игры должны угадать, что из сказанного - ложь. Как выяснилось, лучше всех в глаза врет Лиза. Она объяснила это тем, что в каждой игре есть блеф, да и к тому же она - психолог. Но Алекс все же усомнился в искренности крупье.

Не менее сложный разговор у главного героя получился с актрисой Викторией Варлей. Он попросил ее объяснить слова девушек о том, что она ищет олигарха и хочет дойти до финала проекта ради пиара. Варлей ответила, что все это глупости и такого она не говорила ни одной из девушек. При этом Алекс отметил, что у него неоднозначное мнение о ней, он не до конца уверен в ее честности:

"Я запутался. Не знаю. С Викой проблематично".

А вот с Мудрой "холостяк" решил покататься на водных мотоциклах, чтобы в этот раз их общение прошло более легко. Они наконец разобрались в сложившейся ситуации и закрепили этот момент романтический поцелуем.

По возвращению к девушкам они все вместе пошли купаться в море. К слову, именна на яхте разрешился конфликт Мудрой и Варлей. Позже актриса, в окружении девушек дома, сказала, что это было самое дружное групповое свидание.

Индивидуальное свидание с Мариной

Алекс и Марина пришли на гольф-поле. Они признались, что никогда не играли, тем более, сидя на лошадях, поэтому попросили тренера быть к ним терпеливее.

Во время свидания девушка открылась с новой стороны. Она рассказала, что ей удалось сильно похудеть и даже выступить на конкурсе "Мисс бикини". Тогда она заняла третье место, чем очень поразила Алекса, ведь он обожает спорт. В итоге они обменялись любезностями. Алекс признался, что Марина ему симпатична.

Индивидуальное свидание с Катей

Лозовицкая таки дождалась индивидуального свидания. Топольский пригласил ее в СПА-салон, где им сделали массаж. После этого они уединилсь в саду, где отвечали на самые откровенные вопросы друг друга. В конце встречи девушка призналась, что могла бы влюбиться в "холостяка", а он, в свою очередь, заявил, что ему легко и хорошо с ней.

"Ты нежная, ласковая и боец по жизни. Ты умная и разносторонняя. У тебя приятная улыбка, мне нравится, когда улыбаешься. И глаза у тебя красивые", - сказал Топольский и поцеловал Катю.

Как прошла церемония роз

Церемония роз состоялась в привычном формате. Однако в этот раз не было белой, желтой и розовой роз. Теперь девушки будут получать только красные.

Первой ушла крупье Лиза. Во время своего видеообращения девушка сказала, что ее зацепили резкие высказывания Алекса и попросила отпустить ее. "Холостяк" отметил, что не видит, что у девушки есть к нему чувства, поэтому решил отпустить ее.

Не менее эмоционально сложным было обращение Варлей. Она в слезах заявила, что ей нужна поддержка, а Алекс ее только упрекает во всем. В ходе общения тет-а-тет он сказал, что она ему нравится и он хотел бы разобраться в том, что происходит с девушкой. В итоге Алекс и Виктория обнялись и пообещали друг другу доверять все тайны и стараться находить взаимопонимание по любым вопросам. После нежных объятий "холостяк" покинул девушку, но вскоре вернулся и вручил ей розу.

Затем у него состоялся серьезный разговор с Александрой Погореловой. Алекс выдвинул ей претензии за "бычку" в адрес Марины. Девушка ответила, что сказала это на эмоциях, но главный герой был неумолим. Он усомнился в том, что Саша ведет себя с ним искренее.

"Его настолько это расстроило, что такое ощущение, будто в наших отношениях пошла трещина. Мне это не нравится", - сказала Погорелова.

А вот Алина получила не только красную розу, но и приглашение на индивидуальное свидание. По словам Алекса, он хочет посмотреть, смогут ли они сделать шаг навстречу друг другу.

Остальные девушки получили розы и будут продолжать строить отношения с Топольским. А с Мудрой у Алекса и вовсе состоялся поцелуй на церемонии роз. Участницы шоу заметили, что Саша вернулась с тет-а-тета без помады на губах.

Напомним, ранее Алекс Топольский ответил, что его бесит в людях.

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